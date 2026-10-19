[VIDEO] ¡Larga espera! Conductor de radio y TV compartió su tremenda felicidad Por fin llegó el final de una larga espera para la familia del conductor de radio y TV José Ayala, su esposa Sofía Gómez y su hina Sol.

José socializó en las redes sociales lleno de orgullo y felicidad porque al fin su hija va a poder llevar oficialmente el apellido Ayala Gómez, tras 12 años de espera.

“12 años después tenés nuestro apellido hija querida,y de qué forma! En el acto donde se firmó el decreto que cada 8 de octubre se celebra del día de la adopción y guarda,y el presidente de la República te invitó a que lo acompañes para la firma!”, escribió José en su Instagram.

El comunicador agradeció a todas las personas que acompañó a su familia durante todo ese larguísimo proceso, “Gracias a todos y cada uno que siguió esta aventura, que todavía continua y seguiremos llevando el mensaje de la Adopción a todos los rincones de la república”, comentó en las redes.

“Bienvenida de forma oficial Sol Judith Ayala Gómez”, posteó finalmente el orgulloso papá en sus redes sociales.

“Valió la pena la espera, te cuento que estoy tan feliz como el primer día que le trajimos a Sol a casa. Este acontecimiento es un nuevo inicio en nuestras vidas, esperamos tanto este tiempo y ahora por fin llegó”, dijo José a Crónica.

Fue tanto ndaje el tiempo de espera, que hasta hicieron un chiste interno sobre esta situación de espera, “en los últimos tiempos ya ni nos estresábamos más por la burocracia, dijimos que íbamos a esperar que mi hija cumpla 18 años y realizabamos el cambio de apellido sin tantas trabas”.

El comunicador explicó que gracias a la nueva faceta del Centro de Adopciones el procedimiento de filiación llevó unos cinco meses, “ahora se le da otra prioridad a los niños, porque deben de tener ya una familia, sin tanta burocracia, ya que antes era demasiado engorroso todo el papeleo”.

José comentó que cuando recibieron el llamado del Centro de Adopciones se asustaron, “tuvimos miedo realmente debido al problemón que tuvimos en el 2014, una experiencia malísima con ellos, pero esta vez fue diferente, llamaron, se disculparon y nos pidieron perdón a mí y a Sofi por lo acontecido en este entonces. Y allí pudimos respirar de nuevo y estallar de alegría”, he’í José.

“Ahora a disfrutar cada momento y le decimos a las personas que se animen a adoptar a un niño, este es el gesto de amor más grande que podemos darle a una criatura. Una sola vez se adopta y después ya es tu hijo o hija”.

Loperro felicitaron a la familia por este final feliz

“Amooooo, lloroooo...¡felicidades amigos y hermanos queridos! ¡Ángeles enviados del cielo a mi Solcito les amo y estoy feliz con ustedes!”, “qué hermoso final para mi novela que seguí capítulo a capítulo”, “mi total admiración para esta hermosa familia ¡¡Fuerte abrazo querido José!!”, “¡Felicidades! Amo porque ustedes con mucho amor y sacrificio lo gestionaron y limpiamente sin prestarse a la corrupción del sistema, que viva siempre el amor”, “que todo el esfuerzo y toda la lucha valga siempre la felicidad de nuestros hijos, bendiciones a esta hermosa familia”, postearon los internautas para felicitar a la feliz familia por este hermoso logro”.