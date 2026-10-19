[VIDEO] “Solo estoy en boca de gente envidiosa y hombres que rechace”, disparó La conejita Luma Peralta empezó la semana sin pelos en la lengua y desde tempranito tiró bombas para los chismosos kuera. Parece que se cansó un poqu…

Luma está muy feliz de ser parte del Living del Amor del Conejo.

La conejita Luma Peralta empezó la semana sin pelos en la lengua y desde tempranito tiró bombas para los chismosos kuera. Parece que se cansó un poquito de la situación de quienes hablan por hablar nomas.

En un video posteado en su muro de Instagram consultó al rollo, “¿Preocupada de que hablen de mi?”. Todo un show le dedicó a los bocas flojas, mandó unos besitos y movió la cadera al ritmo del regueton, mientras se preparaba para descargar toda su artillería pesada. Bien provocativa voi para amenizar el ambiente.

“”Yo solo estoy en boca de gente envidiosa, hombres que rechace, gente hipócrita y traumados con mi existencia”, tiroteó contra quienes sin piedad se pasan mencionando en sus conversaciones ndaje.