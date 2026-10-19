[VÍDEO] Vegetti y su gesto enervó aún más a los cerristas El delantero del Ciclón salió abucheado de La Nueva Olla luego del empate ante Ameliano y no tuvo mejor idea que hacer un gesto a los hinchas que cayó aún peor.

Cerro Porteño empató este pasado domingo ante Ameliano por 2-2 en La Nueva Olla luego de ir ganando por 2-0, lo cual desató de nueva cuenta la ira de sus hinchas los cuales están más que disconformes con el rendimiento del equipo durante este 2026, ya que para este momento se encuentra fuera de la lucha por el Clausura y solo le queda la Copa Paraguay para salvar el año.

Ante esta situación, desde luego las críticas y las reprimendas no tardaron en bajar desde las gradas, y uno de los más afectados fue el delantero y actual goleador del campeonato, Pablo Vegetti, el cual cuando se estaba retirando del campo, al notar los abucheos frenó, miró a los hinchas, sonrió de manera irónica y desafiante y luego hizo un gesto de rechazo.

Esto, como era de esperarse, no hizo más que empeorar las cosas con el ex Vasco Da Gama, al cual los cerristas le exigen mucho más debido a la cantidad de dinero que costó ficharlo y lo que se encuentra recibiendo actualmente.

Cerro Porteño se encuentra pasando por momentos turbulentos, ya que a pesar de que el equipo clasificó a semifinales de Copa Paraguay, el rendimiento no termina de convencer nunca, incluso con la reciente poda de jugadores que realizó la dirigencia, habiendo apartado a cinco de estos del plantel principal.