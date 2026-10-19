Yiyi clavó a su pareja y quiso escaparse Fue aprehendida cuando intentaba tomar el bus en la terminal.

Un arriero ligó una feroz e insólita puñalada de su doña en plena farra alcohólica en la compañía Capitán Sosa, Concepción. Mirna Estela I. (56) fue aprehendida cuando intentaba abordar un colectivo en la Terminal de Horqueta. La víctima fue identificada como Juan M. (35), quien recibió un clavazo en el costado izquierdo del tórax.

El hecho oiko durante la madrugada mientras ambos consumían bebidas alcohólicas en distintas habitaciones. La madre del muchacho denunció que la mujer salió de la pieza, le encajó una bofetada y le hincó un cuchillo.

La doña de 69 años auxilió raudamente a su hijo ensangrentado para llevarlo volando al Hospital de Horqueta. Por la gravedad de la estocada, el hombre tuvo que ser derivado de urgencia al Hospital Regional de Concepción.

Subcomisaría 13ª de Capitán Sosa rastreó a la agresora y la pescó cuando pretendía rajar hacia otra zona. La doña oriunda de Limpio quedó bien guardada tras ser denunciada por violencia familiar y lesión grave. La perrada de la zona quedó sorprendida por la violenta reaccion de la mujer contra su pareja más joven.