12 de Junio y General Caballero se disputarán el último ascenso Los equipos de Villa Hayes y Juan León Mallorquín, ambos con posibilidades de subir a primera, chocarán en la última fecha de la Intermedia buscando acompañar al Deportivo Santaní.

12 de Junio podría llegar a Primera División por primera vez en su historia si derrota este fin de semana a General Caballero.

Luego de que se concretara el ascenso del Deportivo Santaní este lunes, al derrotar al 3 de Noviembre, de cara a la última fecha de la Intermedia solo queda un cupo a Primera División por decidirse, el cual será disputado por el 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín.

Da la casualidad de que justo ambos equipos chocarán de manera directa en la última jornada, por lo que el partido se constituirá directamente en una final. 12 de Junio llega aún con chances debido a que derrotó a Guaireña este pasado fin de semana, mientras que el General desperdició su chance de asegurar su ascenso, ya que perdió ante Encarnación FC.

De ascender, 12 de Junio llegará a Primera División por primera vez en toda su historia, mientras que General Caballero de JLM intentará regresar a la máxima categoría del fútbol paraguayo a tan solo un año de haber vuelto a la Intermedia, recordando que en su último año en primera, llegó incluso a ser campeón de la Copa Paraguay.