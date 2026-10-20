Ande metió mano y retiró 120 conexiones mau en Minga Guazú La ANDE realizó un operativo en la fracción Ñu Porã, a la altura del kilómetro 20 Acaray, en Minga Guazú, donde pilló varias conexiones eléctricas ma…

La ANDE realizó un operativo en la fracción Ñu Porã, a la altura del kilómetro 20 Acaray, en Minga Guazú, donde pilló varias conexiones eléctricas mau. Con 10 cuadrillas desplegadas en la zona, los funcionarios salieron de “cacería” y encontraron 128 conexiones directas sin medidor e intervinieron 120 suministros que estaban funcionando de manera irregular.

Tras el procedimiento, varios pobladores comenzaron a gestionar apúrope la regularización de sus conexiones para contar con el servicio en regla. Desde la institución señalaron que estos operativos buscan combatir las pérdidas de energía, evitar situaciones peligrosas y proteger la infraestructura eléctrica en Alto Paraná.