¡Apenami! Actor inaugura su nuevo emprendimiento de vida saludable El actor José Núñez está más feliz que perro con dos colas porque hoy va a inaugurar su sala de zumba en la ciudad universitaria.

El actor José Núñez está más feliz que perro con dos colas porque hoy va a inaugurar su sala de zumba en la ciudad universitaria.

“Gozadera Fitness” es la nueva iniciativa de vida saludable propuesta por José, con el objetivo de impulsar la vida saludable con la práctica de zumba.

“Yo soy instructor de zumba, y ahora vuelvo a enseñar después de 7 años de pausa en esta disciplina y obvio para acompañar y ayudar a las chicas y señoras a bajar de peso, con esta propuesta divertida y saludable”, dijo José a Crónica.

La idea se materializó luego de que el actor está en proceso de bajar de peso en forma natural y saludable con alimentación sana y prácticas saludables avei, “siii, eso me motivó bastante para abrir un local de zumba, y me nace a ayudar a personas que sufren de ansiedad, depresión silenciosa y rellenitas de amor, porque es muy difícil pelear contra el sobrepeso”.

“Las chicas van a encontrar mucha diversión, van a poder sacarse el estres, muchísima buena onda energía positiva y por sobre todo apoyo emocional, con el apoyo de “Ña Mirta”, quien está anotadísima para dar las clases avei a las chicas”.

El local se encuentra en el centro mismo de la ciudad de San Lorenzo, sobre la calle Ruta Mariscal Estigarribia esquina Hernandarias.

Laschi interesadas pueden buscar más info en las redes sociales de José, en Instagram y TikTok avei.