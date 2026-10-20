Arriero infeliz agredió a su mujer con bebé en brazos Tras el hecho fue aprehendido por la policía.

Un arriero desalmado fue pillado en cámaras de circuito cerrado golpeando a su expareja en Lambaré. El brutal ataque ocurrió en plena calle mientras la mujer cargaba a su bebé.

El cobarde agresor fue identificado como Carlos Antonio N., de 41 años. La pareja iba a bordo de una moto cuando empezaron a discutir fuertemente.

El tipo detuvo la marcha sin asco y le encajó un golpe directo en el rostro. Poco le importó poner en peligro a la criatura que estaba en brazos de la doña. La escena fue filmada por testigos y el video explotó todito en las redes. La indignación fue masiva y la Fiscalía decidió intervenir de oficio al toque.

El juez Rodrigo Duré firmó la orden de allanamiento para cazar al agresor. En las primeras horas del miércoles, el fiscal Luis Díaz encabezó el operativo. Agentes de la Comisaría 17.ª de Lambaré procedieron a la aprehensión del arriero. El detenido no tenía antecedentes pero admitió que la víctima es su ex.

Excusó su cobardía diciendo que venía de una chupar con sus amigos. El sujeto quedó guardado tras las rejas a disposición del Ministerio Público.