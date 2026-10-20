Boca apelará a su mística para remontar ante el Vasco Esta noche, desde las 21:30, el Vasco Da Gama recibirá a Boca Juniors en el Maracaná por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

El Vasco Da Gama, el cual llega con ventaja en la serie debido a la sorpresiva victoria de 0-1 conseguida en La Bombonera la semana pasada, recibirá al Boca Juniors argentino con el objetivo de sellar su clasificación a la final de la Copa Conmebol Sudamericana, mientras que el Xeneize intentará dar vuelta el marcador global para acceder a un nuevo partido decisivo en su historia.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena podrán contar de nueva cuenta con su jugador más importante, Leandro Paredes, el cual no estuvo presente en el partido de ida, representando una baja sensible para el equipo de la ribera, a la par que el plantel llega con la moral alta luego de haber derrotado a Talleres por 2-1 por el torneo argentino.

Para Vasco Da Gama, es vital poder acceder a la final del torneo continental, ya que ha tenido un año sumamente negativo en Brasil, llegando a pelear los últimos puestos sufriendo el riesgo de descender.