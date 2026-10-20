Caminata en conmemoración de Octubre Rosa La XI Región Sanitaria y el Hospital General de Villa Elisa realizaron una Caminata en conmemoración del Día Mundial de la prevención y lucha contra …

La XI Región Sanitaria y el Hospital General de Villa Elisa realizaron una Caminata en conmemoración del Día Mundial de la prevención y lucha contra el cáncer de mama.

Bajo el lema “Hagamos de la prevención una tradición” autoridades nacionales y regionales, asi como representantes de los 19 distritos de Central, caminaron por tí, por mí y por todas en el Paseo Parque de la ciudad de Villa Elisa.

Durante el acto se recordó que el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en mujeres, pero detectarlo a tiempo aumenta significativamente las posibilidades de cura.

Las candidatas al certamen de Miss Central brillaron con su presencia y entregaron obsequios a los presentes.