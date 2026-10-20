Cerro pide que le saquen la roja a Lucas Quintana Esto luego de que la propia Comisión de Árbitros de la APF reconociera que la expulsión no correspondía.

A través de una extensa nota presentada ante el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Cerro Porteño exigió a este que se le sacara la tarjeta roja directa a su central y capitán, Lucas Quintana, ya que la propia Comisión de Árbitros reconoció que esta no correspondía.

El zaguero había sido expulsado durante el juego ante Ameliano por una supuesta agresión, la cual el propio informe arbitral de la APF admitió como mal puesto, ya que hubo un error de interpretación por parte del cuerpo arbitral, señalando que la acción se podría haber solucionado con una tarjeta amarilla por actitud antideportiva.

De mantenerse la roja, Lucas Quintana podría pasar a quedarse tres fechas sin jugar, ya que al ser una roja directa y al ser el capitán, la sanción totaliza dicha cantidad de partidos, perdiéndose por ende dos partidos clave para el Ciclón, el clásico ante Olimpia en La Nueva Olla y la visita ante Libertad.

Igualmente, dentro de la nota presentada, solicitaron que tanto Derlis Benítez (árbitro) como José Armoa (VAR) y Eduardo Cardozo (AVAR) no piten más duelos de Cerro Porteño y que por su error también reciban una suspensión.