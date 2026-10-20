Crecida del Paraná ya golpea a más de 4.200 familias La crecida del río Paraná sigue causando estragos y ya afecta a 4.253 familias de Itapúa, Misiones, Alto Paraná y Ñeembucú, según el reporte de la Se…

La crecida del río Paraná sigue causando estragos y ya afecta a 4.253 familias de Itapúa, Misiones, Alto Paraná y Ñeembucú, según el reporte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Alto Paraná es el departamento más golpeado, con familias afectadas en Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Minga Guazú, Tavapy, Juan E. O’Leary, Juan León Mallorquín y Domingo Martínez de Irala.

En total, 1.988 familias tuvieron que abandonar sus casas, mientras que 1.369 ya recibieron asistencia y otras 2.672 siguen esperando ayuda del Gobierno.

Aunque el nivel del río bajó un poquito en los últimos días, la preocupación continúa, porque desde este miércoles hasta el domingo se anuncian lluvias, tormentas eléctricas y granizadas en todo el país, lo que podría provocar una nueva crecida.