El “Pastorcito” tendrá un duelo especial con la “O” por el título

Luis Abreu, una de las figuras contra el Guma en el triunfazo del “Triki”, charló con Crónica y se refirió al buen momento del cual goza el equipo de Santísima Trinidad. Avei le bajó que para él es especial hína estar luchando el torneo contra el Franjeado, club dueño de su pase, dejando en claro que van a perseguir el sueño histórico.
“La verdad que es un triunfo muy importante para nosotros, creo que nos reivindicamos luego de lo que fue el empate contra San Lorenzo, salimos con todo contra Libertad y por suerte se nos pudo dar la victoria”, opoi de entrada.
“Es especial pelear el título con Olimpia, todo jugador siempre busca salir campeón en el club donde está, más todavía peleando con equipos grandes como lo son Olimpia, también Nacional. Le ganamos a un candidato como Libertad, la verdad que estamos muy ilusionados”, agregó.
Luego remarcó que “nosotros vivimos este momento con tranquilidad, todavía faltan 7 finales, vamos a dar todo de nosotros para poder lograr nuestro objetivo que es poder ser campeones. Vamos a ir partido a partido, tenemos nuestro sueño y estamos persiguiendo eso, ojalá que se nos dé”, expresó.
Acerca de cómo se mentalizaron para este duelo, he’i que “sabíamos el tipo de equipo que es Libertad, la clase de jugadores que tiene, nos preparamos muy bien en la semana, estuvimos en todos los detalles, por suerte lo pudimos reflejar en la cancha y sacar la victoria que es clave para nosotros”, siguió.
“Aplicamos una intensidad en casi todo el partido, los muchachos metieron el 110%, creo que por ahí pasó gran parte de la victoria”, acotó. Con el triunfo, Sportivo Trinidense suma 27 unidades, 3 menos que el líder y 2 puntos de la Academia. En la próxima fecha visitará a Nacional.
“Nacional es un rival
directo para nosotros”
Abreu también se refirió a cómo se preparó para gozar de un buen nivel y tocó avei el tema Tricolor, próximo contrario que tendrán en el torneo. “Nacional es un rival directo para nosotros, tanto en la tabla de posiciones como en el acumulativo anual, desde hoy ya nos estamos preparando para ese partido, la victoria contra Libertad quedó atrás, ya trabajamos con miras a lo que va a ser nuestro juego contra Nacional”, señaló.
Upéi añadió que “hace rato que me vengo preparando para estar en un buen nivel, vengo entrenando doble y lastimosamente no pude estar en los dos partidos anteriores por aquella expulsión sufrida contra Guaraní, en ese tiempo igual le metía a full para cuando me vuelva a tocar y por suerte ahora estoy agarrando nuevamente ese ritmo de partido que me hacía falta”, explicó.
“Hablo mucho con el profe, él me da toda su confianza, me pide que cuando no tenemos la pelota ayude en la marca y una vez recuperado que elabore jugadas y pisar el área obviamente”, cerró.