El pequeño del capitán albirrojo cumple 6 añitos Los Gómez Torres pintaron la casa de fiesta porque es el cumpleaños de Lucca Emmanuel. Jazmín la doña del capitán albirrojo le dedicó unas palabras e…

Los Gómez Torres pintaron la casa de fiesta porque es el cumpleaños de Lucca Emmanuel. Jazmín la doña del capitán albirrojo le dedicó unas palabras emotivas a su hijo en las redes sociales. “6 añitos. Tan lleno de personalidad y carácter, pero a la vez, tan cariñoso y cuidadoso”, describió al pequeño de la casa.

La mami babosa siguió destacando las virtudes de su peloterito, “un pequeño explorador con mil preguntas, una curiosidad infinita y amor por los animales y por todo ese mundo que te encanta”, contó cómo es.

Las salutaciones correspondientes llegaron al final del texto, “feliz cumpleaños, mi niño pequeño, mi príncipe. Que Dios te proteja siempre”, dijo muy feliz por su bebé.