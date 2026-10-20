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Farándula

El pequeño del capitán albirrojo cumple 6 añitos

Los Gómez Torres pintaron la casa de fiesta porque es el cumpleaños de Lucca Emmanuel. Jazmín la doña del capitán albirrojo le dedicó unas palabras e…

| Por Gustavo Martinez
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| Por Gustavo Martinez
Cumple feliz del pequeño de la casa.

Los Gómez Torres pintaron la casa de fiesta porque es el cumpleaños de Lucca Emmanuel. Jazmín la doña del capitán albirrojo le dedicó unas palabras emotivas a su hijo en las redes sociales. “6 añitos. Tan lleno de personalidad y carácter, pero a la vez, tan cariñoso y cuidadoso”, describió al pequeño de la casa.

La mami babosa siguió destacando las virtudes de su peloterito, “un pequeño explorador con mil preguntas, una curiosidad infinita y amor por los animales y por todo ese mundo que te encanta”, contó cómo es.

Las salutaciones correspondientes llegaron al final del texto, “feliz cumpleaños, mi niño pequeño, mi príncipe. Que Dios te proteja siempre”, dijo muy feliz por su bebé.

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