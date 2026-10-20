Feria de empleo en la ANR: ofrecen 50 vacancias con sueldos puretes ANR ofrece 50 vacancias con sueldos de hasta G. 30 millonesUna buena oportunidad laboral se viene este jueves para los profesionales y técnicos que b…

Este jueves se realizará una feria de empleos en la ANR.

ANR ofrece 50 vacancias con sueldos de hasta G. 30 millonesUna buena oportunidad laboral se viene este jueves para los profesionales y técnicos que buscan trabajo o quieren mejorar sus ingresos. La ANR realizará una feria de empleo con unas 50 vacancias y sueldos que llegan hasta los G. 30 millones mensuales.

La actividad será el jueves 22 de octubre, de 09:00 a 12:00, en el Salón Ilustres de la Junta de Gobierno, en Asunción. Varias empresas industriales, comerciales y consultoras de recursos humanos participarán de la jornada para buscar trabajadores con experiencia, especialmente para puestos técnicos, de supervisión, jefatura, gerencia y dirección.

Entre los cargos más atractivos figura el de director comercial, con un salario de G. 30 millones, seguido del jefe de Marketing, que puede ganar G. 15 millones. También hay puestos con remuneraciones de G. 13 millones para jefes de Montacargas y de Taller de Máquinas.

Otros cargos disponibles son asesor jurídico, con G. 8 millones; jefe de Motos y jefe administrativo, con G. 7.500.000; y coordinador de obras, con G. 7 millones. Para ingenieros y arquitectos residentes de obras, los salarios van de G. 7 millones a G. 10 millones, dependiendo de la experiencia.

Asimismo, se buscan analistas, auditores, supervisores comerciales, encargados de cobranzas, personal de soporte tecnológico y vendedores corporativos, algunos con comisiones adicionales. Desde la organización aclararon que las entrevistas serán presenciales y estarán abiertas a todos los interesados, sin distinción de afiliación política ni religión.

Enrique López Arce, director de Empleo de la ANR, explicó que no es obligatorio llevar el currículum impreso, porque las empresas tendrán sus propios formularios para completar durante la jornada. Sin embargo, quienes deseen presentar su CV podrán hacerlo.