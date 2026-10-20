Fue el mejor Olimpia que se vio hasta ahora, he’i Fernando Cardozo fue figura en la victoria del Decano ante 2 de Mayo en el Defensores del Chaco y destacó lo hecho por todo el equipo.

Olimpia sigue disfrutando del gran triunfo ante 2 de Mayo y de la punta del Torneo Clausura 2026 en forma solitaria. El gran nivel que mostró el equipo de “Vitamina” ante el “Gallo Norteño” el sábado entusiasma a propios y extraños, tanto que hasta consideran que fue la mejor versión del Decano en lo que va del campeonato.

“Nos merecíamos los tres puntos, hicimos un muy buen partido, esta victoria va para toda la gente, fue nuestro mejor partido hasta ahora”, tiró el volante Fernando Cardozo, que fue una de las grandes figuras del Franjeado en la noche del sábado.

El que también señaló que vio la mejor versión del Franjeado en lo que va del certamen fue su entrenador, Pablo “Vitamina” Sánchez, que no dudó en calificar de esa manera al triunfo ante 2 de Mayo.

“No sé si fue la mejor presentación del año, pero creo que si contamos las situaciones de gol, sí, podría serlo. Pero bueno, nosotros lo bueno es que sostenemos el volumen de juego y sostenemos también la cantidad de situaciones”, expresó.

Romeo y “Tutu” pican en punta para el domingo

El plantel franjeado ya apunta todo a lo que será su visita este domingo al estadio la “Fortaleza del Pikysyry” para medir al Sportivo Ameliano por la fecha 16 del Torneo Clausura. “Vitamina” ya tiene dos bajas confirmadas, Juan Vera y Juan Fernando Alfaro, con sendas molestias, ya se bajaron de este compromiso y el DT deberá encontrar a sus reemplazos. En principio, Gustavo “Tutu” Vargas pica en punta para ocupar el lugar de Vera y peleará el puesto en la semana con Bryan Bentaberry. Así también, Bernardo Romeo Benítez podría arrancar en lugar de Juan Fernando Alfaro y que Fernando Cardozo sea el acompañante de Richard Ortiz en el medio.