Internos de Emboscada ya pueden vender sus productos El Ministerio de Justicia habilitó la tienda “Mba’e Porã”, un espacio donde las personas privadas de libertad del penal de Emboscada podrán ofrecer l…

El Ministerio de Justicia habilitó la tienda “Mba’e Porã”, un espacio donde las personas privadas de libertad del penal de Emboscada podrán ofrecer los productos que elaboran dentro del establecimiento penitenciario.

La iniciativa busca impulsar el trabajo digno, la autosustentabilidad y darles herramientas para que, una vez recuperada su libertad, puedan emprender sus propios negocios y salir adelante con el fruto de su esfuerzo.Pero eso no es todo. También arrancó un curso de capacitación en peluquería y se pusieron en marcha dos proyectos productivos: el cultivo de lechugas mediante el sistema hidropónico y la cría de codornices.

Además, las autoridades presentaron el Coliseo de la Reinserción Social Padre Juan Antonio de la Vega, un espacio que fue reacondicionado mediante trabajos coordinados entre la dirección del penal y el Programa de Transformación Integral (PTI). Del acto participaron autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, representantes de la Defensoría Pública y miembros de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, a través del grupo de damas “Abues Viajeras”, que acompaña las iniciativas para facilitar la reinserción de los internos en la comunidad.

Con estos proyectos, se busca que las personas privadas de libertad no solo cumplan su condena, sino que también tengan la oportunidad de aprender un oficio, desarrollar sus habilidades y prepararse para comenzar una nueva etapa cuando vuelvan a la sociedad.