“Maxi” apagó su “bronca” con tereré bien paraguayo Maximiliano Meza quedó caliente por el resultado del clásico de Avellaneda, pero lo enfrió con un sorbo de tereré. El pelotero, a pesar de ser curepa de pura cepa, es un fanático voi del “mate frío”.

Maxi anotó el único tanto del “Rojo” en el clasico de Avellaneda, pero el marcador quedó sellado en 1 a 1. Al final del encuentro brindó declaración a la prensa, diciendo que estaba “con bronca porque teníamos esa sensación de que podíamos haber ganado”, pero al toque le pidió permiso al periodista para bajarle a la refrescante bebida paraguaya. “Metele, metele, metele” le respondió el entrevistador de Sports Center, quien avei le dijo que le faltó “un poco de mayonesa”.

Luego del reconfortante trago, el correntino siguió tranquilamente su declaración sobre el partido, reiterando también su decepción por el empate.

Nada de paraguayo

Lo que sorprendió a muchos fue la preferencia que tiene Meza por una bebida tradicional paraguaya, porque el futbolista no tiene ninguna ascendencia guaraní.

El actual mediocampista de Independiente nació y se crió en Caá Catí, provincia de Corrientes, Argentina y sus padres katu son profesores los argentinos Eduardo Meza y Carina Benítez.

Y por ahí viene hína su afición por tereré. Es de una zona de curepilandia con costumbres paraguayas arraigadas avei.