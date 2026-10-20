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Niño de 3 años omano ahogado tras caer a una pileta

Estaba paseando en bicicleta anga.

| Por Crónica
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Bebe'i de 3 años murió ahogado en una pileta de cría de peces.

Tragedia en una granja de Paso Itá se cobró la vida de un inocente angelito. Un nene de tres años murió ahogado tras caer a una pileta de cría de peces. El pequeño andaba feliz paseando en su bici por el lugar donde viven y trabajan sus padres. En un descuidado segundo, el menor perdió el equilibrio y cayó al estanque.

Cámaras de seguridad captaron el doloroso momento del accidente en el predio. A los diez minutos, un ingeniero de la zona lo vio y voló a socorrerlo. Lo llevaron corriendo al hospital pero lastimosamente llegó sin signos de vida. El médico de guardia confirmó la lamentable partida pese a la reanimación.

La Fiscalía ya interviene en el caso y ordenó la inspección del forense. La comunidad quedó consternada por la terrible e inesperada partida de la criatura.

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