Niño de 3 años omano ahogado tras caer a una pileta

Tragedia en una granja de Paso Itá se cobró la vida de un inocente angelito. Un nene de tres años murió ahogado tras caer a una pileta de cría de peces. El pequeño andaba feliz paseando en su bici por el lugar donde viven y trabajan sus padres. En un descuidado segundo, el menor perdió el equilibrio y cayó al estanque.

Cámaras de seguridad captaron el doloroso momento del accidente en el predio. A los diez minutos, un ingeniero de la zona lo vio y voló a socorrerlo. Lo llevaron corriendo al hospital pero lastimosamente llegó sin signos de vida. El médico de guardia confirmó la lamentable partida pese a la reanimación.

La Fiscalía ya interviene en el caso y ordenó la inspección del forense. La comunidad quedó consternada por la terrible e inesperada partida de la criatura.