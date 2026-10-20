No podía comprar una Honda Navi para su esposa y terminó creando su propia moto-bici Lo que comenzó como una alternativa para el bolsillo terminó convirtiéndose en una creación que despertó curiosidad en las redes sociales y hasta con…

Lo que comenzó como una alternativa para el bolsillo terminó convirtiéndose en una creación que despertó curiosidad en las redes sociales y hasta consiguió sus primeros clientes.

Richard Cubas, un caaguaceño que buscaba una manera de darle un gusto a su esposa sin gastar una fortuna, puso manos a la obra y transformó su idea en una particular moto-bici que hoy llama la atención por su diseño y su historia.

“A veces, cuando la plata no alcanza para comprar lo que uno sueña, la creatividad se encarga de buscar otro camino. No podía comprarle una Honda Navi a mi señora y me ingenié, con la ayuda de mi primo que conoce de mecánica, modificamos una moto y le dimos la apariencia de una bicicleta, un ragalo único para mi señora”, contó Richard a Crónica .

“La idea era darle una sorpresa a mi esposa y salió mejor de lo que esperaba, retiramos las piezas que ya no necesitaba y adaptamos los materiales hasta conseguir el resultado que buscábamos”, contó Richard al recordar cómo nació este proyecto que, sin imaginarlo, terminó despertando el interés de mucha gente.

Lo que inicialmente parecía un simple experimento se convirtió en una oportunidad para emprender avei. Richard compartió su creación en las redes sociales como contenido, sin pensar que el video tendría tanta repercusión.

Los comentarios y mensajes comenzaron a llegar, y lo que era una idea casera empezó a tomar otro rumbo. Algunos seguidores se interesaron tanto por el trabajo que le encargaron sus propias transformaciones. “Ya salieron unas tres motos para los seguidores”, contó, satisfecho por la respuesta que recibió su invento.

Aunque reconoce que el trabajo le dejó algo de ganancia, también aclara que detrás de cada vehículo hay muchas horas de dedicación, materiales y esfuerzo. No se trata simplemente de sacar unas piezas y colocar otras: cada modificación requiere paciencia, creatividad y atención a los detalles. “Un poquito de ganancia sí, porque lleva mucho trabajo también, no solo ganancia”, explicó.

La transformación también tiene detalles que no se ven a simple vista

El tanque de combustible, por ejemplo, queda escondido dentro de la estructura, lo que le deja una apariencia chuchi a la motobici. Una segunda oportunidad para las motos olvidadas

Richard contó avei que, al principio, su intención era restaurar una moto, pintarla y reparar su motor. Sin embargo, cuando comenzó a calcular cuánto debía invertir en plásticos, accesorios, luces y otros componentes, se dio cuenta de que el presupuesto no le iba a alcanzar. “Darle una oportunidad de vida otra vez a una moto puede costar 500 mil guaraníes cuando el cliente ya dispone de una moto con documentación y que necesita ser recuperada.

El trabajo consiste en aprovechar lo que todavía sirve y modificar el vehículo para darle una nueva apariencia”, he’i. “Eso sí, hay una condición fundamental: la moto debe tener sus documentos correspondientes si el cliente algún interesado quiere que transformemos”, explicó