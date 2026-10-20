Ojetopa el cadáver del hombre raptado en Pedro Juan Lo mataron a golpes y envolvieron su cadáver en una bolsa.

Hombre raptado fue encontrado muerto en un camino vecinal en Pedro Juan.

Apareció muerto y embolsado el hombre raptado tras el salvaje ataque en Pedro Juan Caballero. Se trata de Juan Marcelo O. quien fue hallado maniatado y ajusticiado en un camino de Potrera Ortiz.

Tenía la cabeza y los pies cubiertos con bolsa negra en medio de una zona despoblada.

Su calvario arrancó la madrugada anterior cuando un grupo de 10 matones atropelló su casa.

Los desalmados ejecutaron a tiros a su pareja, Carolina B., antes de llevárselo. Un tío del fallecido reconoció el cuerpo en el lugar por sus tatuajes y rasgos físicos. Horas después, hallaron una camioneta totalmente incinerada en la zona de Zanja Pytã.

El rodado quemado habría sido uno de los vehículos utilizados para el mortal atraco. Criminalística y el fiscal de turno intervinieron para levantar las pistas del horror. El cadáver fue llevado a la morgue del hospital para la inspección forense correspondiente.