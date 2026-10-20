Olimpia pichado con Alfaro por mencionar eliminación ante el Vasco

La Comisión directiva del Club Olimpia emitió este martes un comunicado buscando sentar postura debido a una serie de nuevos dichos de Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya, acerca del estado actual del fútbol paraguayo, recordando que este había puesto de ejemplo la eliminación del Decano ante el Vasco Da Gama por la Copa Conmebol Sudamericana como un ejemplo de esto.

Alfaro había asegurado que Olimpia, campeón del fútbol paraguayo, había sido eliminado por uno de los últimos del torneo brasileño, solo para que después eso quedase olvidado debido a que el Franjeado ganó el clásico ante Cerro Porteño a los pocos días. El propio DT olimpista, Pablo Sánchez, salió al paso de su colega albirrojo debido a esto.

En su comunicado, la institución expresa: “Respetamos y apoyamos el trabajo de la Selección Paraguaya. Compartimos el objetivo de elevar el nivel de nuestro fútbol y reconocemos el valor de los análisis técnicos que contribuyen a ese propósito. Sin embargo, consideramos que el respeto institucional debe ser recíproco y que la responsabilidad de conducir a nuestra selección nacional exige especial consideración al emitir valoraciones sobre los clubes y sus profesionales. La eliminación ante Vasco Da Gama estuvo muy por debajo de las expectativas y las exigencias de nuestra institución. Asumimos plenamente nuestra responsabilidad deportiva, sin excusas. Ninguna victoria posterior modifica esa evaluación. Pero tampoco aceptamos que una actuación particular sea utilizada para establecer conclusiones generales sobre el fútbol paraguayo o para desmerecer el trabajo de sus instituciones”.

Finalmente, la directiva del Decano expresó su total respaldo al entrenador Pablo Vitamina Sánchez, aunque aclaró en todo momento que su trabajo no está exento de evaluación constante, de acuerdo a la exigencia que tiene trazada la institución.