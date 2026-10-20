Para Alfaro, el fútbol paraguayo sigue con los mismos parámetros El DT de la Albirroja realizó un nuevo informe acerca de la situación del fútbol nacional, afirmando que se encuentra bajo los mismos parámetros que la última vez que se puso a averiguar.

El entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, habló acerca de un nuevo informe que presentó acerca del estado del fútbol paraguayo, afirmando que no cambió demasiado desde la última vez que presentó un trabajo similar, agregando además que cuando presentó el informe anterior, no tuvo ningún retorno.

El DT señaló que constantemente escucha que la Albirroja debe aspirar a estar por lo menos entre los cuatro mejores de la próxima Copa América, asegurando que para esto hay que tener en cuenta que en estos momentos, Paraguay es la sexta selección sudamericana en el ranking FIFA, mientras que si sumara a Estados Unidos, Canadá y México, los cuales participarán del próximo certamen continental, la Selección estaría todavía más abajo.

Alfaro expresó sobre todo su preocupación respecto al hecho de que los entrenadores no pueden durar debido a una visión cortoplacista de los dirigentes del fútbol paraguayo: “Una de las cosas que me preocupa es que no duran los procesos, que los técnicos no terminan, que de pronto se acostumbraron a echar técnicos. Yo le digo honestamente, no me echaron muchas veces, pero me echaron. Ahora, cuando uno entra en una dinámica, que uno se acostumbra de que cuando el resultado no es bueno, al técnico lo echan. Entramos en una cuestión perversa y hasta nociva, porque el único proyecto que resiste es ganar el fin de semana. Y nadie puede garantizar el éxito de ganar el fin de semana”.

Sobre el mismo punto, finalizó diciendo: “entonces, yo digo que hay que apostar a los procesos. Y yo soy una persona, y esto lo hago porque yo quisiera que los técnicos duren en su cargo, que trabajen en su cargo, que le den continuidad a un proyecto. Entonces, lo que más me preocupa es que tal vez se termina normalizando algo que no es normal, que es el hecho de decir, listo, los resultados están puestos, ya está, listo, se va al técnico y se terminó”.