Pasó su cumpleaños a 18.000 km de su casa “Ni en mis sueños con fiebre más random me imaginé vivir todo lo que estoy viviendo en la República Popular de China”, escribió Toni Rubín quien sumó…

“Ni en mis sueños con fiebre más random me imaginé vivir todo lo que estoy viviendo en la República Popular de China”, escribió Toni Rubín quien sumó un año más de vida. “Mis 28 me encontraron a 18 mil kilómetros de casa. En otro continente, otra cultura, directamente en otro mundo. ¿Quién lo imaginaría no?”, siguió con sus expresiones.

El locutor radial está enamorado del país que tiene como destino turístico y habló maravillas del lugar. Por sobre todo su entusiasmo le hace pensar mucho en un futuro muy positivo he´i.

“Así que el Tobi casi treintañero confía mucho en su yo del futuro. Por otro lado creo que el Tobi mita’i está muy orgulloso de lo que se convirtió el Tobi casi treintañero. Aparte de confiado también soy consciente de lo bendecido que soy por todo lo que me toca vivir y quienes me rodean”, confesó.

Lo purete es que en todo momento se mostró maravillosamente agradecido y esperanzado. “Agradecido con la vida, con Dios, con mi familia y amigos. El cumpleañero pide deseos pero yo les deseo que puedan conocer China”. tiró.