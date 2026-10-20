Piratas del asfalto asaltan y maniatan a un camionero Ocurrió en el cruce Tacuatí, San Pedro.

Cuatro piratas del asfalto le cayeron encima a un camionero en la PY08. El hecho ocurrió en el amanecer de este martes a la altura del Cruce Tacuatí. Ovidio G. (38) llevaba cubiertas y electrodomésticos en un Scania. Malandros encapuchados y armados lo interceptaron en un auto sin chapa.

Sin darle chances, lo maniataron y llevaron el camión hasta la comunidad Vy’apave. En la comunidad indígena revolvieron la carga y pelaron cuatro cajas. Los delincuentes escaparon en su auto dejando al chofer totalmente atado. Líderes de la zona vieron el camión abandonado y llamaron a la Policía.

Agentes acudieron al toque y auxiliaron al trabajador rescatado. Investigadores y la Fiscalía ya buscan a los cuatro asaltantes prófugos.