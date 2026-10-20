¡Que denso! Graciela Núñez contó el infierno que está padeciendo en su reclusión alternativa La exmodelo Graciela Núñez está viviendo ‘las de Caín’ actualmente por la situación legal que está pasando en el proceso que le están siguiendo tras …

La exmodelo Graciela Núñez está viviendo ‘las de Caín’ actualmente por la situación legal que está pasando en el proceso que le están siguiendo tras la denuncia presentada por su marido por violencia familiar.

Graciela está actualmente con medidas alternativas a la prisión, con tobillera electrónica, y compartió un mensaje en redes sociales, al enterarse que su marido tiene avei la forma de controlarle digitalmente a traves de una aplicación en su celular, estalló de rabia e impotencia, al saber que estando presa en su domicilio, el ñato la sigue controlando su ubicación minuto a minuto.

“Más que nunca me resuena en la cabeza esta palabra: ‘padéceme’, la impotencia que siento de estar tantos meses encerrada como estuve encerrada por 17 años de mi vida junto a esta persona, que a pesar de hablarle y decirle que ya ni iba más la relación de la cuál nunca me dejó salir a las buenas. Enterarme ahora que tiene una ‘aplicación’ en su celular por su ¡seguridad!, la verdad que no tengo palabras”.

Upei tiró, “antes con mi ubicación a tiempo real, GPS hasta en el c...y ahora con arresto y tobillera controlándome a través de una aplicación en su celular...¡esto es un chiste!”.

Graciela comentó en su Instagram que esta situación ya es casi insostenible mental, emocional y físicamente ndaje, “me duele hasta los huesos la falta que me hacen mis hijos y ¡no saber nada de ellos! Y enterarme de esto ¡me destruye!”, concluyó finalmente en su posteo digital.