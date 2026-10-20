Salió hace 2 meses de la cárcel y quiso robar una moto Ojepilla en el acto por la poli y fue reducido.

Salió de la cárcel hace dos meses y ya volvió a las andadas en Asunción. Brahian P. (28) cumplió condena por el crimen de una estudiante en 2018. Esta vez lo pifiaron cuando intentaba pelar una moto Kenton en plena calle. Agentes de la comisaría 3ª Asunción lo vieron maniobrando de forma sospechosa la moto y le siguieron la pista de cerquita.

Al verse acorralado, el tipo sacó un revólver y apuntó directo a los policías. Los uniformados no dudaron y le encajaron un plomazo en la pierna derecha. Cayó al suelo, le quitaron el arma calibre .22 con seis cartuchos.

En su poder hallaron también un iPhone 15 Pro Max y repuestos de motos. Su compinche logró rajar en otra moto pero el rodado fue recuperado después. El delincuente terminó herido y directo al calabozo a disposición judicial.