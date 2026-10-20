San Pedro tendrá 11 nuevos puestos de salud ¡Buenas noticias para la gente del segundo departamento! Arrancó la construcción de 11 nuevas Unidades de Salud Familiar (USF) en diferentes comunida…

¡Buenas noticias para la gente del segundo departamento! Arrancó la construcción de 11 nuevas Unidades de Salud Familiar (USF) en diferentes comunidades de San Pedro, con el objetivo de acercar la atención médica a los pobladores y evitar que tengan que viajar lejos para consultar.

Las obras son financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y beneficiarán a varias localidades, entre ellas Tacuatí Poty, Colonia Barbero, Villa del Rosario, Nueva Germania, 25 de Diciembre y Cruce Liberación.

Según el director de la Segunda Región Sanitaria, doctor Darío Soria, los trabajos podrían estar terminados entre finales de febrero e inicios de marzo del próximo año.