“Summer”, copiloto fiel que causa furor en Limpio El jagua’i se sube al motocarro de su dueño para ir a laburar todos los días.

Una humilde y trabajadora pareja del barrio Isla Aveiro de Limpio causa furor con su perrito de nombre “Summer” que lo tratan como a un hijo y los acompaña en su motocarro en su quehacer laboral diario. Se trata de David Morínigo y Karen Roa, quienes trabajan en el rubro de decoración para eventos sociales.

El peludito de cuatro patas la rompe todito a bordo de un motocarro en Limpio. El firulais acompaña a sus dueños todos los días a sus laburos de eventos. “Tiene un año y cuatro meses, pero desde chiquito ya nos acompaña en nuestro motocarro. Nunca quise que se quede en casa, que se robe todo. Pero Summer es nuestro hijo y se va con nosotros a todas partes. Vino a llenar un vacío en la famila”, dijo la mamá del canino Karen a Crónica.

Lo adoptaron a los un mes de vida de una veterinaria.

Agregó que “le pusimos ese nombre porque con mi marido veíamos una serie llamada Game of Thrones, uno de los lobos se llamaba Summer y le parecía demasiado a nuestro perro. Por eso fue. A mí no me interesa que cuide la casa, él es mi hijo”, afirmó la doña.

Además de que los acompaña en el motocarro la pareja contó que “nosotros hasta le festejamos su cumpleaños. Nos había entregado el 9 de julio del año pasado, cuando tenía un mes, y nosotros le festejamos el día que nos entregaron. Es un hijo más para nosotros, le tenemos dentro de la casa, duerme en el sofá, hace sus necesidades en el baño, es muy educado”.

Es el hijo mimado de la casa.

Causa furor en los viajes

En cuando a lo que le toca vivir en el día como acompañante en el motocarro la pareja contó que “siempre le hacemos un espacio para que pueda viajar en el motocarro, pese al carruaje que metemos ahí. Él no arma ningún drama, se acomoda y viaja tranquilo, inclusive en muchas ocasiones se queda dormido en los viajes”.

Agregó que “cuando solemos pasar por el centro de Limpio a la gente le sorprende demasiado y le llama la atención. Inclusive nos paran y quitan fotos, se quedan maravillados con nuestro perro. Ya casi todos nos conocen y nos hicimos famoso gracias a Summer, todos ya le conocen”.

Los días de decoración

La pareja explicó que “cuando nos toca quedarnos en los locales de eventos para decorar y que no se permiten animales, solemos llevarle en la casa de la abuela en Mariano Roque Alonso y se queda con otro perro ahí que prácticamente es su hermano y se entienden super bien”.