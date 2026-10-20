“Todos tus hermanos salieron bien y vos no podés valerte por tí misma” La hija confesó el parricidio y dijo que fue tras una discusión vai.

Un macabro parricidio conmociona a la tranquila compañía San Solano de San Pedro del Paraná, Itapúa. Una mujer de 46 años habría matado a garrotazos a su propio padre de 79 años tras una discusión. La víctima fue identificada como Ananías S., quien recibió letales golpes en la cabeza.

La acusada es su hija Pastora S., quien intentó fingir la desaparición de su progenitor. Todo arrancó bien temprano, a eso de las 5:30 de la mañana, mientras tomaban mate. El anciano le recriminó por volver a instalarse en la casa con sus cuatro hijos menores.

“Todos tus hermanos salieron bien y vos no podés valerte”, le dijo el don en guaraní, según lo dicho por el fiscal de la causa, Rolando Ortega a Espresso Informativo de LT 650 AM.

Continuó diciendo que “al caerse el señor, con el primer golpe, ella le propina dos golpes más. Y ahí se produce el deceso de esa persona. Fueron golpes en la cabeza misma, por eso el traumatismo de cráneo encefálico severo. Después tapó el cuerpo con una sábana y avisó a las autoridades diciendo que lo encontró”.

Los agentes e investigadores notaron al toque las mentiras de la hija y de las nietas. Al verse acorralada por las contradicciones, la doña terminó confesando todito el crimen. “Personal policial descubre el palo en cuestión, doblado con la remera del padre, y eso se intentó quemar. Son datos que se levantaron del lugar”, concluyó Ortega.