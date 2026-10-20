Tomate paraguayo cruza frontera y va rumbo al Brasil

Paraguay dio un paso importante para el sector productivo con el envío del primer cargamento de 28.000 kilos de tomates al Brasil, abriendo nuevas oportunidades para los productores nacionales. El envío se hizo en la colonia Blas Garay, distrito de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, destacó que es la primera vez que se hace un envío de tomate paraguayo al mercado brasileño y resaltó el acompañamiento del MAG durante todo el proceso, desde la siembra hasta la cosecha y los cuidados necesarios para que se pueda enviar al vecino país.