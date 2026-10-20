Tres equipos de Asunción descienden a Primera B Los equipos de la División Intermedia del 3 de Noviembre, Fernando de la Mora y Tacuary perdieron la categoría y jugarán en la tercera del fútbol paraguayo en el 2027.

Durante el desarrollo de la penúltima fecha de la División Intermedia, varios equipos ya han conocido sus destinos de cara al año 2027, con el Deportivo Santaní habiendo ya conseguido el ascenso y por ende la vuelta a Primera División luego de siete años. Al mismo tiempo, ya se conocieron los tres clubes que bajarán de categoría para la siguiente temporada.

Primeramente está el club 3 de Noviembre del barrio San Pablo, el cual había llegado a la segunda división del fútbol paraguayo apenas este año, volverá a la Primera B luego de caer justamente ante el Deportivo Santaní por 2-0 en el JJ Vázquez de San Estanislao.

Por otro lado, Tacuary, del Barrio Jara, y Fernando de la Mora, del barrio Palomar, también perdieron la categoría antes siquiera de jugar hoy sus respectivos partidos de la actual fecha en desarrollo, en el caso del Tacua ante el Independiente de Campo Grande a partir de las 20:00, y en lo que refiere a Fernando ante Paraguarí desde las 19:00.

Esto se debió a la sorpresiva victoria de Encarnación FC el día de ayer ante uno de los que sigue peleando el ascenso a la Primera División, el General Caballero de Juan León Mallorquín. Este resultado hizo que el equipo del sur del país ya fuese inalcanzable para Tacuary y Fernando de la Mora, siendo condenados al descenso.