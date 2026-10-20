[VÍDEO] APF reconoce que Quintana fue mal expulsado Esto ocurrió al presentarse el informe de la Comisión de Árbitros acerca de las acciones polémicas de la última fecha del Clausura.

Luego de la importante polémica instalada luego de la expulsión del defensor y capitán de Cerro Porteño, Lucas Quintana, en el partido en el que el azulgrana empató ante el Sportivo Ameliano en La Nueva Olla, la institución presentó formalmente una nota quejándose por esta decisión, lo cual fue respondido por la Comisión de Árbitros este lunes por la noche.

En su tradicional informe de jugadas discutidas, la Comisión abordó la cuestión de la expulsión del central del Ciclón, básicamente dándole la razón a Cerro Porteño reconociendo que la expulsión no correspondía.

De momento no hay mayores informaciones acerca de si la sanción de tres partidos por roja directa en condición de capitán le será retirada a Quintana, ya que de mantenerse, el central y titular indiscutible en el plantel de Gustavo Costas, se perdería tanto el clásico ante Olimpia como el juego ante Libertad.