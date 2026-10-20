[VIDEO] Creadora digital y su mena cumplieron un año de casados

La creadora de contenidos altoparanaense Laisa Gutjahr compartió su tremenda felicidad con todos sus seguidores de las redes sociales por su primer aniversario de bodas ndaje.
La creadora digital también le dedicó unas palabras a su mena Leandro Gonsalves, ademas publicó un reel con imágenes de la boda.
“Cumplimos un año de casados, un año del día más feliz de mi vida, de la decisión más importante que tomé y que hoy con el corazón lleno de amor puedo decir que fue la mejor. Leandro, meu amor, si hay algo de lo que estoy segura es que cada día que pasa te amo y te admiro más, admiro el hombre que sos, tu corazón, tu pasión por Dios y esas ganas que tenés de construir un futuro para nosotros”, omoi de entrada en su Instagram.Luego expresó que quiere pasar el resto de su vida voi al lado de su mena, “quiero pasar mi vida a tu lado, verte y ayudarte a cumplir cada uno de tus sueños, formar nuestra familia y que algún día nuestros hijos puedan ver en nosotros un amor que siempre buscó tener a Dios en el centro”.
“Gracias por este primer año, por compartir tu vida conmigo y por hacerme tan feliz, si tuviera que volver a tomar aquella decisión, te elegiría una y mil veces más. Te amo! Feliz primer aniversario, mi amor de mi vida”.