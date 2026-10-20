[VIDEO] Marilina rinde homenaje a una grande de la canción paraguaya La reina de la cumbia Marilina Bogado compartió un reel en sus redes sociales para anunciar el próximo material musical que va a lanzar en homenaje a…

La reina de la cumbia Marilina Bogado compartió un reel en sus redes sociales para anunciar el próximo material musical que va a lanzar en homenaje a la gran cantante paraguaya Perla Pedrozo ndaje.|

“Hay mujeres que abren caminos y voces que marcan generaciones y una de ellas es la potente y poderosa voz de @perlaparaguayaoficial. Mi versión de ‘Comienza a amanecer’ es un homenaje a Perla del Paraguay, una artista que abrió camino para tantas mujeres artistas de mi país”, escribió Marilina en su Instagram oficial.

Y upei escribió, “es una canción que representa el grito de quienes sufren violenci y merecen vivir sin miedo. Por ellas y por un nuevo amanecer”.

Hasta el momento, la artista no divulgó todavía la fecha para el lanzamiento oficial de esa canción de Perla, que le abrió las puertas del mercado internacional de la música a la cantante compatriota.