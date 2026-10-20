[VIDEO] Mirá de qué loperro no se salvan ndaje El rey de las noches asuncenas y de los alrededores, el playboy José Pérez Chávez estuvo invitado en el programa de stream Webdia, bajo la conducción…

El rey de las noches asuncenas y de los alrededores, el playboy José Pérez Chávez estuvo invitado en el programa de stream Webdia, bajo la conducción de Orlando “Bicho” Riveros, donde tocaron un tema bastante “doloroso” para loperro como lo es el “tesapo’e” entre los muchachos ndaje.

¿Es cierto que en esta vida tenemos que ser infieles, tenemos que ser cornudos?, le preguntó “Bicho”.

“Eso de ser cornudo no se salva nadie, pero yo recomiendo espíritu deportivo a los muchachos. Vos puedes decir ‘esta es esta es mi mesa, este es mi trago, este es mi anteojo’, pero nunca podes decir “esta es mi mujer, esta es mi chuli’, esta no es no es una propiedad y tarde o temprano te van a vacunar”, dijo de entrada el gurú de la noche.

José recomendó a los muchachos a tener siempre alguna “alternativa”. “Por eso siempre hay que tener una alternativa, por eso siempre hay que tener una, yo estuve en un banco mucho tiempo y aprendí eso en la parte financiera, el margen de seguridad. Si un tipo te pide 100 millones el crédito, vos lo evaluás, puede ser que tengas bienes por 200, 500, lo que vos tengas, pero vos le das 70. Ese 30, entre el 100 y el 70, es un margen de seguridad. Y lo mismo con las mujeres, siempre tenés que tener un margen de seguridad”, tiró el playboy.

“Tarde o temprano te van a joder la vida, entonces tratá vos de adelantarte, entonces si te viene algo ya es este en recíproco nomás”.