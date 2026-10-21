Atlántida quiere llegar a la Intermedia por primera vez Este fin de semana, el arrancayuyos puede sellar su histórico ascenso a la segunda categoría del fútbol paraguayo.

En la siguiente y penúltima fecha de la Primera B, a disputarse este fin de semana, el Atlántida Sport Club tendrá la gran oportunidad de ascender y jugar la División Intermedia por primera vez en toda su historia. Cabe aclarar que si bien los oceánicos llegaron incluso a estar en Primera División, nunca disputó la hoy segunda categoría ya que esta fue creada a fines de los 90 y no pudo clasificar para llegar a ella nunca.

El histórico de la Albirroja, Paulo Da Silva, es el actual DT del equipo que cuenta hoy con su flamante nuevo estadio en Nueva Asunción, luego de décadas enteras teniendo como sede su antiguo predio en Barrio Obrero, justo detrás del Estadio Arsenio Erico del Club Nacional. El ex mundialista se mostró optimista de cara a los dos últimos compromisos.

“Estamos cerca y a la vez lejos, quedan dos partidos durísimos, dependemos de nosotros, eso sí. Tenemos este viernes la primera final en una cancha complicada como es donde juega 3 de Febrero de la Chacarita. Tenemos que ir, si queremos subir tenemos que ganar estos dos partidos”, señaló Da Silva.

La Primera B espera a su último ascendido a la Intermedia en 2027. El 12 de Octubre (68) confirmó su lugar, mientras que el último cupo lo definirán Atlántida (58), River Plate (57) y Sport Colombia (56).