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Boca evita que la Sudamericana tenga una final brasileña

El Xeneize logró dar vuelta el marcador adverso que había sufrido en la Bombonera y accedió a la final de la Copa Sudamericana derrotando al Vasco Da Gama.

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Boca logró darlo vuelta y llega a la final de la Copa Sudamericana.

Vasco Da Gama y Boca Juniors se enfrentaron este pasado martes por la noche en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana, esto en el mítico Maracaná y con el equipo carioca llegando con la ventaja de haber vencido en el partido de ida en la Bombonera por 0-1.

El Xeneize muy rápido logró ponerse en ventaja gracias a un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo a los 4 minutos, mientras que Miguel Merentiel logró desnivelar en el global a favor del equipo argentino dirigido por Rodolfo Arruabarrena. No obstante, en el minuto 66, José Luis Rodríguez puso el 1-2 para el Vasco, lo cual enviaba la serie a los penales.

Sin embargo, la gran estrella de Boca, que no había jugado el partido anterior y que además estaba en duda para el partido de ayer, Leandro Paredes, terminó ingresando para marcar el 1-3 definitivo con un zapatazo a los 88.

Boca Juniors enfrentará en la final el próximo 21 de noviembre al ganador de la serie entre el Atlético Mineiro y el Montevideo City Torque. Los brasileños tienen una ventaja de 3-0 sobre los uruguayos en una llave cuyo encuentro de vuelta se disputará el miércoles en Montevideo. El partido decisivo tendrá lugar en Barranquilla, Colombia.

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