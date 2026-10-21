Choque de bus y un auto acabó con la vida de doña de 80 años Ocurrió en el microcentro de Asunción.

Un violento choque en pleno centro de Asunción dejó una víctima fatal de 80 años. La tragedia ocurrió tras la colisión entre un colectivo de la Línea 26 y un auto. El fatal impacto se registró en el cruce de las calles Azara e Independencia Nacional, Asunción.

La fallecida fue identificada como la doña María Consolación B. F. Viajaba como acompañante en un vehículo al mando de Julio F., un arriero de 84 años. El hombre sufrió heridas de gravedad y quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Bomberos voluntarios trabajaron a full para rescatar el cuerpo sin vida de la doña.

El bus era conducido por William E. (24), a quien el alcotest le dio negativo.

Agentes policiales intervinieron en el lugar para levantar las evidencias del choque. Se investigan las causas del terrible percance que conmocionó a los transeúntes.