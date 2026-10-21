Doña feliz porque Boca está en la final Gabriela Miskinich está feliz porque su mena Angel Romero es el próximo finalista de la Copa Sudamericana, luego de vencer al Vasco Da Gama. La doñit…

Muy contenta está la doñita porque su pelotero es finalista en la sudamericana.

Gabriela Miskinich está feliz porque su mena Angel Romero es el próximo finalista de la Copa Sudamericana, luego de vencer al Vasco Da Gama. La doñita escribió en su muro en su historia del whatsapp, “Felicidades amor. Si. ¡A la final!”, muy orgullosa voi.

Al parecer esta vez le tocó ver el encuentro peloteril de los bosteros desde un sector más vip El video que publicó indica que desde la comodidad de su camita le alentó al pelotero paraguayo. Mientras tanto ya se prepara con la ilusión de ver a su pelotero levantando una de las copas más importantes del continente.