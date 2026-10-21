El diésel se fue por las nubes, pero el pasaje no subirá El Gobierno asegura que los pasajeros no tendrán que pagar más por viajar en colectivo. El Estado absorberá la suba del combustible que se fue dando …

El Gobierno asegura que los pasajeros no tendrán que pagar más por viajar en colectivo. El Estado absorberá la suba del combustible que se fue dando desde inicios de años, mediante un mayor subsidio a las empresas transportistas, así los confirmó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.

Tras reunirse con representantes de las empresas agremiadas en el Centro de Empresarios Transportistas del Área Metropolitana (Cetrapam), el funcionario explicó que el Gobierno está ajustando los números para hacer frente al encarecimiento del combustible, sin golpear el bolsillo de los pasajeros.

Fernández señaló que el diésel representa cerca del 40% de los gastos operativos de las empresas, por lo que la suba genera una fuerte presión en sus bolsillos. Sin embargo, aclaró que la diferencia será cubierta por el Estado a través del subsidio. “La variable de ajuste ante la suba del combustible es el incremento en el volumen del subsidio que paga el Estado”, explicó.

De esta manera, el pasaje seguirá congelado en G. 2.300 para el servicio convencional y G. 3.400 para el diferencial.