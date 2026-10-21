¡El Paraná se desbordó! El río batió récord histórico en Ciudad del Este El quebranto está al máximo en la zona ribereña, ya que el río Paraná alcanzó los 32,96 metros en Ciudad del Este y superó la marca histórica de 30,4…

El quebranto está al máximo en la zona ribereña, ya que el río Paraná alcanzó los 32,96 metros en Ciudad del Este y superó la marca histórica de 30,4 metros, registrada en 2023. Meteorología advierte que las lluvias en Brasil podrían hacer que las aguas sigan subiendo.

Según los datos difundidos, en apenas 15 días el nivel del agua aumentó más de 14 metros, encendiendo la alarma entre las familias que viven en las zonas ribereñas de Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

El director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó que el panorama es bastante delicado, debido a que los suelos ya están saturados y las lluvias siguen cayendo en la cuenca compartida con Brasil.

Mingo advirtió que las precipitaciones continuarán en la cuenca alta y que grandes cantidades de agua seguirán bajando hacia nuestro territorio. La preocupación también se extiende hasta Ñeembucú, donde el enorme volumen del Paraná podría dificultar la descarga del río Paraguay y provocar que sus aguas suban todavía más.

Por si fuera poco, Meteorología también está siguiendo de cerca un sistema de tormentas que podría afectar a varios puntos del país. Se esperan lluvias importantes en cortos periodos en la Región Oriental, con especial atención en Asunción y el departamento Central entre el viernes y el sábado he’i.