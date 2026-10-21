“Gracias a Dios por darnos una segunda oportunidad”

Un joven de 16 años conmocionó a todos tras desaparecer al salir del colegio Técnico Nacional. El angustiado padre, Juan Bautista Núñez, quien es concejal de Fernando de la Mora relató al programa “Más temprano que tarde” de La Tribu 650 AM, las horas de sufrimiento. El chico había salido de la escuela a las 12:40 horas y fue rastreado por una compra en un supermercado.

El preocupado papá contó que “compró agua en un supermercado de Molas López y a las 5 de la tarde su celular ya no dio señal. Sufrimos muchísimo, porque ya era prácticamente a la medianoche y pudimos ubicarle a mi hijo Juan. Yo tengo la aplicación de un banco, revisé y me percaté lo que estaba haciendo. Después de eso ya le perdimos rastro”.

Agregó que “hicimos la denuncia a la comisaría y la fiscalía, ésta última tardó un poco para emitir el urgimiento de la búsqueda. Pero gracias a Dios pudimos ubicarle cerca de la medianoche en un callejón cerca de la calle Artigas. Una familia le encontró. No pudimos hablar mucho con él”.

Por otra parte mencionó que “la familia que le encontró le hizo la atención pertinente y le llevaron a la comisaría 9° Asunción, que está cerca de la cancha de Libertad. De ahí le llevaron al hospital Psiquiátrico y le recomendaron algunos medicamentos. En estos momentos ya está medicado y descansando en casa”.

Ante la consulta de qué fue lo llevó a tomar esa determinación de intentar quitarse la vida indicó “dejó una carta de despedida en la escuela, ahora quedó shockeado, no quería entrar en muchos detalles. Quedó bastante perdido, entró con su mamá al psicólogo. Después de la consulta veremos qué nos cuenta”.

Está muy agradecido con todos

El chocho papá indicó que “agradecerle a toda la gente que hizo su parte, el grupo de redes sociales, grupo de los compañeros, amigos eh la Policía Nacional también hay que reconocerle el trabajo de rastrillaje que hicieron. Gracias a eso pudimos ubicarle”.

Por último indicó que “realmente estamos muy contentos, muy agradecidos a Dios y a la Virgen por por darnos esta segunda oportunidad. Porque hay que reconocer también muchas veces muchas cosas nos pasan por el trajín del día a día también. Quizás muchas veces también los padres no nos percatamos de un mínimo detalle del comportamiento del hijo. A partir de ahora vamos a tomar los recaudos”.