¡Hendypaite entre el “Cazador” y los DTs! El retruque de Alfaro a “Vitamina” y “Chiqui” tiró más leña al fuego y se prendió todo. Olimpia sacó un comunicado y Arce volvió a la carga. Eso sí, Enrique Sánchez, vice de la APF, dijo que se entendió mal nomás y prometió paz.

Arde el fútbol paraguayo. Como si el apasionante Torneo Clausura con 5 equipos peleando por el título no fuera suficiente, sigue el bolonqui entre el DT de la Albirroja y los clubes de primera división.

Y, es que no gustó para nada el retruque que hizo Gustavo Alfaro a “Vitamina” Sánchez y Francisco Arce, ya ayer explotó todo.

“Yo viví más que él aquí, pasé cosas más que él acá, él vivió la solo la aventura positiva, ha’e yvytu ari oĩ hína. No tiene la medición exacta de cómo funcionan acá las cosas”, disparó “Chiqui” en la 1080 AM.

Olimpia fue más duro. Primero, Héctor Schönhauser, miembro del staff del cuerpo técnico del Decano, tiroteó sutilmente en su cuenta de X. “¡Pan y circo! Algún día, los paraguayos despertaremos de nuestro letargo como sociedad y dejaremos de comprar cualquier cantaleta”, tiroteó.

Luego, la directiva franjeada sacó un comunicado pidiendo respeto al trabajo de “Vitamina”. “Respetamos y apoyamos el trabajo de la Selección Paraguaya. Compartimos el objetivo de elevar el nivel de nuestro fútbol. Sin embargo, consideramos que el respeto institucional debe ser recíproco y que la responsabilidad de conducir a nuestra selección nacional exige especial consideración al emitir valoraciones sobre los clubes y sus profesionales”, reza en parte el comunicado.

Por último, Enrique Sánchez, vicepresidente de la APF, aclaró que “los profes entendieron mal, Alfaro es un tipo respetuoso, es totalmente respetuoso de la buena costumbre, de las relaciones humanas, él prioriza tremendamente eso” y prometió en charla con la 1120 AM que intentará que llegue la paz entre los afectados.