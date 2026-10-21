¡Iconic! Modelo se tatuó ilomore una frase de Moria Casan El modelo paraguayo Guillermo Netto se tatuó en la espalda una icónica frase de la diva curepa Moria Casan: “Hay que estar en el agujero para entende…

El modelo paraguayo Guillermo Netto se tatuó en la espalda una icónica frase de la diva curepa Moria Casan: “Hay que estar en el agujero para entender lo que cuesta salir de él”.

El exMister Guaraní publicó en sus redes sociales porque decidió inmortalizar en su piel el mensaje de Moria.

“Me equivoqué, caí y toqué fondo, viví cosas que me cambiaron y tomé decisiones que hoy haría diferente. Pero no me escondo de mi historia: soy dueño de mis errores, responsable de mis actos y aprendiz de cada caída”, omoi de entrada.

Guillermo comentó en el dicho de la curepa encierra mucha filosofía de vida, “No pretendo ser perfecto, pretendo ser consciente. Porque crecer también es tener la valentía de reconocer lo que hiciste mal sin dejar que eso defina quién sos”.

“No reniego de quien fui, me hago cargo, no borro mis errores, aprendo de ellos. Porque mi historia no me condena, me pertenece y si para convertirme en quien soy tuve que atravesar mi propio infierno, volvería a elegir salir de él mil veces. Hay que vivirlo todo”.