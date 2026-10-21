“La ropa no determina el talento”, tiró fotosky acerca de “Código de vestimenta” Un comunicado del Club Ameliano instaló la polémica cuando establecieron las forma correcta de vestir para las coberturas deportivas.

En un comunicado oficial, el Club Ameliano tiro el Código de Vestimenta que prohibe usar short, blusas escotadas, dejar el ombligo al descubierto, y calzas solo están permitidas en negro o azul oscuro en todas las coberturas. En charla con Crónica, la fotosky Adri Ferreira he´i que “la ropa no determina el talento, la capacidad ni la calidad del trabajo de nadie” para referirse a la situación.

“En mi caso, mi compromiso se demuestra en las fotografías que entrego, en mi responsabilidad y en el esfuerzo que hago en cada cobertura. Una puede estar vestida de manera sencilla, elegante o de acuerdo con su propio estilo y seguir siendo igual de profesional. No deberíamos confundir la apariencia con la capacidad”, explicó.

La cuerona recibió la noticia como un tema que merece reflexión, “aunque no cubra a ese club, también formó parte del ámbito de la fotografía deportiva y entiendo lo que significa trabajar en este medio siendo mujer”, disparó.

En una ocasión fue muy cuestionada ndaje por su forma de vestir, “fue una experiencia que me hizo reflexionar sobre cómo a veces se presta más atención a la apariencia de una mujer que al trabajo que realiza. Incluso tuvo repercusión en los medios por mis fotografías y por mi imagen, pero creo que una cosa no debería opacar a la otra”, explicó.

Más adelante siguió, “no tengo ningún problema con que existan reglas de vestimenta cuando se establecen de manera respetuosa. Lo que sí considero importante es que ninguna mujer tenga que sentirse avergonzada, señalada o menospreciada por su manera de vestir”.

Lo cierto es que más allá de las medidas, la polémica y las aplicaciones de las normas, “nosotras también trabajamos, nos preparamos, nos esforzamos y buscamos ganarnos nuestro lugar en este ámbito. Me gustaría que se nos valore, ante todo, por nuestra capacidad, nuestro profesionalismo y el trabajo que hacemos”, reflexionó.

El outfit de cada fecha

Adri contó como elige las ropitas los fines de semana, “mi vestimenta depende mucho del tipo de cobertura, del clima y de la comodidad que necesito para trabajar. Generalmente utilizo jeans, remeras y prendas con las que me sienta cómoda y pueda moverme con libertad”, detalló.

Como fotosky ella tiene muy en cuenta algunos condimentos a la hora de salir a cobrir un chute, “principalmente, la comodidad, el clima y el tipo de evento que voy a cubrir. Mi trabajo requiere movilidad y muchas veces tengo que correr de un lugar a otro para no perder una jugada”, dijo.

He´i que entiende la importancia de mantener una imagen profesional, “pero creo que ser profesional no significa necesariamente vestirse de una sola manera. Cada persona tiene su estilo y eso no debería ser motivo para cuestionar su capacidad”, expresó su postura..

El polémico documento

“Creo que cada institución tiene derecho a establecer normas para organizar sus actividades y cuidar su imagen, siempre que sean claras, razonables y se comuniquen con respeto”, tiró Adro Ferreira sobre el comunicado que oficializó el Ameliano.

“Lo que me parece importante es que estas reglas no se conviertan en una manera de juzgar la apariencia física de las personas, especialmente de las mujeres. Una cosa es establecer un código de vestimenta y otra muy diferente es hacer sentir incómoda o menos profesional a una persona por cómo se viste. Para mí, las normas deben aplicarse con coherencia, respeto e igualdad”, cerró la charla con Crónica.