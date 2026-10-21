“Le dedico a mi hermana que me guía desde arriba” “Robinho” Mereles, figura de Santaní, goza luego de pasar un momento jetu’u

Juan Mereles, clave en el ascenso del club Santani a la categoría profesional, charló con Crónica a “corazón abierto” voi. El pelotero no ocultó su emoción al recordar a su hermana que lo guía desde arriba, también remarcó que estuvo a punto de dejar el Albinegro ya que le ponía triste llegar a su casa y ver a sus padres muy mal por aquella situación familiar.

“Robinho” avei valoró el laburo de amigo de Alberto “Piru” Contrera, quien fue hína fundamental para convencerlo de volver al club y no bajar los brazos para que siga luchando por sus sueños.

“Cuando convertí el gol me vinieron muchísimas cosas a la cabeza, más aún cuando terminó el partido y saber que ascendimos. Venía cargando una mochila enorme con lo que pasó con mi hermana, ya que falleció hace poco, el apoyo de mi papá y mi mamá que estuvieron conmigo fue de gran ayuda, también es una felicidad enorme tenerlos a ellos y lograr mi objetivo”, tiró de entrada.

“Le perdí a mi hermana hace un año en un accidente. Yanina Carolina Mereles se llamaba, seguro lo disfruta allá arriba, por eso este ascenso se lo dedico a ella, especialmente porque hizo muchísimas cosas por mi cuando estaba, pasamos muchos momentos juntos y esta alegría se la dedico a ella. Me emociona mucho eso, la verdad”, siguió.

Luego añadió que luchó “muchísimo para estar donde estoy ahora. Recuerdo que justo estaba hablando con Alberto ‘Piru’ Contrera el 29 de mayo de este año, yo ya no quería saber nada, me estaba dando por vencido porque llegaba a casa y veía a mis padres mal, no me aguantaba eso y él me llamó, me habló, anímicamente me habló bien y volví otra vez a Santaní, luché y ahora gracias a Dios se nos dio el objetivo”, explicó.

“Gracias a Dios, él estuvo para mí, hablamos de muchas cosas y pude volver a Santaní de la mejor manera. Convertí goles, cada día me llamaba, me escribía para preguntarme qué tal estaba y esas cosas. Le conozco a él de Ameliano”, declaró.

“La gente fue influyente, jugó

su partido desde el día uno”

Epígrafe: Juan “Robinho” Mereles sale a festejar el segundo gol de su equipo. (Foto club Santaní)

Sobre su gol en el compromiso que les dio el ascenso katu he’i que “la verdad es una sensación única, felices con toda la gente de Santaní y más porque pude convertir el gol del ascenso. Estaba muy difícil el partido, pero pudimos sacar adelante con el empuje de nuestra gente y dar ese golpe final”, afirmó.

“Creo que la clave para subir a primera estuvo en la humildad de los compañeros, eso nos llevó a lo más alto, cada uno aportó lo suyo y gracias a eso pudimos lograr el objetivo. Ahora lo que quiero es poder jugar, adaptarme a la Primera, jugar la mayor cantidad de minutos, luego tratar de ver alguna transferencia Dios mediante. Tengo 22 años”, acotó.

“La gente jugó su partido, fue influyente, porque nos acompañó desde el día uno hasta ahora. Seguro ahora se están preparando para lo que va a ser el juego contra Fernando”, cerró.