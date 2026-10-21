Mañana el Tribunal le dirá sí o no al Ciclón La directiva azulgrana presentó la nota a la APF pidiendo que no suspendan a Lucas Quintana y este jueves tendrán su respuesta.

La directiva de Cerro Porteño presentó oficialmente este martes la nota a la APF solicitando la anulación de la expulsión, y por ende que no haya suspensión, para su capitán Lucas Quintana luego de que viera la roja directa en el juego ante Ameliano del domingo pasado.

Desde Barrio Obrero no solo quieren que levanten la sanción de Quintana, sino que también denunciaron formalmente al cuerpo arbitral integrado por Derlis Benítez (árbitro principal), José Armoa (Árbitro VAR), Eduardo Cardozo (Asistente VAR).

Eso sí, al pedido de los azulgranas le faltó agregar que la Comisión de Árbitros en su informe indicó que la jugada de Quintana no era para expulsión, pero son optimistas en que puedan recibir una respuesta favorable y el capitán pueda estar, principalmente en el clásico del 1 de noviembre en “La Nueva Olla”.

Desde el Tribunal Disciplinario de la APF ya informaron que tendrían una respuesta mañana jueves 22 de octubre. La resolución determinará el alcance del castigo y si el defensor podrá estar disponible para los próximos desafíos del Ciclón.

En cuanto al equipo, Gustavo Costas es optimista en poder contar con Fabricio Domínguez y Guillermo Benítez para el duelo del fin de semana ante San Lorenzo.