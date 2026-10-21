“Me robaron el celular y me vaciaron la cuenta”, contó DJ El “Conejo” González, periodista de la Rock And Pop, denunció que le robaron el celular y le vaciaron las cuentas. ¡Ndi Barbaro! “Me di cuenta que me…

El “Conejo” González, periodista de la Rock And Pop, denunció que le robaron el celular y le vaciaron las cuentas. ¡Ndi Barbaro! “Me di cuenta que me habían vaciado la cuenta cuando fui a la sucursal de mi banco a pedir el bloqueo por las dudas de todas mis cuentas y me comunican que hicieron transferencias”, detalló.

Sugirió a loperro no regalarse por las calles y cuidar las pertenencias, “en este nuevo modo operandi de los bandido es no regalarse, no usar el teléfono celular en la calle estar atento con todos los sentidos viendo. Esto a mi me pasó en una moto me regalé, estuve boludeando”, ausmió avei su responsabilidad en el caso.

“En cuestión de minutos vaciaron mi cuenta. Mi recomendación para la gente no sacar el celular para nada en la calle. Según lo que conversé con la Policía es un nuevo sistema de trabajo de los bandidos, aparentemente son expertos en hackeos. No usaron mi aplicación, la transferencia no hicieron desde ahí, hackearonn la cuenta con el correo que mientras que estaba desbloqueado cuando me arrebataron y luego de eso consiguieron los accesos para vaciar la cuenta”, contó.

“El bloqueo de celular es alpedísimo”, he´i para referirse a las habilidades de los malevos. Lo importante es reaccionar rápido para que no logren acceder las credenciales y renovación de contraseñas una vez que pasa esto. Insistió al rollo a no usar los celulares en las calles.