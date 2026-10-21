Miembro del cuerpo técnico de Olimpia y una indirecta a Alfaro La polémica entre el DT de la Selección Paraguaya y la entidad franjeada continúa luego de un posteo Héctor Schönhauser, integrante del cuerpo técnico franjeado.

Héctor Schönhauser, quien además de ser entrenador, forma parte del actual cuerpo técnico del Decano encabezado por Pablo “Vitamina” Sánchez, realizó un posteo en redes sociales que parece apuntar al adiestrador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, por sus dichos sobre el estado del fútbol paraguayo y la derrota de Olimpia ante el Vasco Da Gama.

“¡Pan y circo! Algún día los paraguayos despertaremos de nuestro letargo como sociedad y dejaremos de comprar cualquier cantaleta. Llegará el día en que ya no nos tragaremos cualquier verborrea”, escribió el profesional de la entidad franjeada.

Tan solo unas horas antes, el Club Olimpia salió al paso de las declaraciones de Alfaro, aceptando muchas de las cuestiones apuntadas por el seleccionador de la Albirroja, pero aclarando que no está de acuerdo con la manera en la que se expresa hacia la entidad.